Помер колишній тренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу

Пішов з життя легендарний румунський тренер Мірча Луческу. Йому було 80 років.

Про втрату повідомило видання GSP.ro.

"Університетська лікарня швидкої допомоги Бухареста повідомляє, що сьогодні, у вівторок, 7 квітня 2026 року, близько 20:30 було оголошено про смерть Мірчи Луческу", – йдеться у повідомленні медичного закладу.

Нагадаємо, що 3 квітня Мірча Луческу переніс інфаркт та готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився, і тренера 5 квітня ввели в стан штучної коми.

За останніми даними медиків у Луческу діагностували серйозні серцево-судинні захворювання. Його стан оцінювали як критичний. Усі намагання врятувати життя видатного тренера виявилися марними.

Нагадаємо, що Мірча Луческу більшість ігрової кар'єри провів у Динамо Бухарест, де грав на позиції нападника. У складі збірної Румунії зіграв 70 матчів та забив 9 голів.

Тренерську діяльність Луческу розпочав у 1978 році, коли очолив Корвінул в статусі граючого тренера. На посаді головного тренера робив чемпіонами румунські клуби Динамо і Рапід, турецькі Галатасарай і Бешикташ.

З Шахтарем Луческу 8 разів виграв чемпіонат України та здобув перемогу в Кубку УЄФА 2008/09. З київським Динамо виборов один чемпіонський титул.

Останнім місцем роботи Луческу була збірна Румунії. У півфінальному матчі плейоф відбору на ЧС-2026 "триколірні" програли Туреччині (0:1). Ця поразка стала однією з причин погіршення здоров'я Містера.

2 квітня Федерація футболу Румунії оголосила про завершення каденції Мірчі Луческу на посаді головного тренера національної збірної.