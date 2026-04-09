Ще нічого не вирішено: Флік – про поразку від Атлетико у Лізі чемпіонів

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік відреагував на поразку від мадридського Атлетико (0:2) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова передає УЄФА.

"У ситуації з першим голом нам слід було захищатися набагато краще – після червоної картки ми пропустили гол зі штрафного. Ми могли й повинні були зіграти краще.

Я вважаю, що ми добре грали й в першому, і в другому таймі, навіть у меншості. Ми віддали все, але сьогодні нам не пощастило.

Ще нічого не вирішено. Ми спробуємо, ми будемо боротися. Півфінал зараз може здаватися далеким, але ми спробуємо туди потрапити", – сказав тренер.