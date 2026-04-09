Ще нічого не вирішено: Флік – про поразку від Атлетико у Лізі чемпіонів
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік відреагував на поразку від мадридського Атлетико (0:2) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Його слова передає УЄФА.
"У ситуації з першим голом нам слід було захищатися набагато краще – після червоної картки ми пропустили гол зі штрафного. Ми могли й повинні були зіграти краще.
Я вважаю, що ми добре грали й в першому, і в другому таймі, навіть у меншості. Ми віддали все, але сьогодні нам не пощастило.
Ще нічого не вирішено. Ми спробуємо, ми будемо боротися. Півфінал зараз може здаватися далеким, але ми спробуємо туди потрапити", – сказав тренер.
Флік вірить, що у його команди є потенціал, щоб змінити результат у матчі-відповіді.
"У нас є потенціал, у нас є гравці, які можуть це змінити. Але, звісно, нам доведеться боротися. Ми маємо зосередитися на "магії". Цього вікенду нас чекає дербі проти Еспаньола, тож для нас важливо перемогти, але лише після цього ми зможемо зосередитися на матчі наступного вівторка", – розповів Флік.
Матч-відповідь відбудеться 14 квітня.
