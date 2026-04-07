Став великоднім кроликом: зірка Барси вразив сина сюрпризом на честь свята
Вінгер Барселона Рафінья показав себе не лише як футболіст, а й як турботливий батько.
Повернувшись із Бразилії, бразилець вирішив підготувати для свого сина Гаеля особливий сюрприз до Великодня.
Рафінья перевдягнувся у великоднього кролика, заховав подарунки по всьому будинку та залишив підказки, щоб хлопчик міг пройти справжній квест і знайти свої солодощі.
Кульмінацією став момент, коли футболіст у костюмі зустрів сина та міцно його обійняв – емоції дитини говорили самі за себе.
Нагадаємо, бразильський вінгер травмувався в товариському поєдинку проти Франції. Через пошкодження він ризикує пропустити кінець сезону.
У нинішній кампанії Рафінья провів 31 матч на клубному рівні. В них він забив 19 голів і віддав 8 асистів.