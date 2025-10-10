Ворскла звільнила Бабича
Олександр Бабич
Ворскла
Керівництво Ворскли звільнило головного тренера команди Олександра Бабича.
Про це повідомляє пресслужба Ворскли.
Виконувати обов’язки головного тренера найближчим часом буде Валерій Куценко. Разом із ним у тренерському штабі залишаються працювати тренер воротарів Дмитро Стойко та тренер-аналітик Сергій Приходько.
Олександр Бабич очолив Ворсклу 15 липня 2024 року. До цього він працював із низкою українських клубів – Кривбасом, Чорноморцем та Маріуполем.
Полтавський клуб подякував тренеру за співпрацю та побажав успіхів у подальшій тренерській кар’єрі.
Раніше Бабич заявляв, що він з Ворсклою проводив переговори щодо розірвання контракту.