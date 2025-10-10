Ворскла звільнила Бабича

Керівництво Ворскли звільнило головного тренера команди Олександра Бабича.

Про це повідомляє пресслужба Ворскли.

Виконувати обов’язки головного тренера найближчим часом буде Валерій Куценко. Разом із ним у тренерському штабі залишаються працювати тренер воротарів Дмитро Стойко та тренер-аналітик Сергій Приходько.

Олександр Бабич очолив Ворсклу 15 липня 2024 року. До цього він працював із низкою українських клубів – Кривбасом, Чорноморцем та Маріуполем.

Полтавський клуб подякував тренеру за співпрацю та побажав успіхів у подальшій тренерській кар’єрі.

Раніше Бабич заявляв, що він з Ворсклою проводив переговори щодо розірвання контракту.