Федецький відреагував на перехід Караваєва із Динамо в Шахтар

Колишній захисник збірної України Артем Федецький висловився про резонансний перехід Олександра Караваєва з київського Динамо в донецький Шахтар.

Його слова передає Український футбол.

Ексфутболіст вважає для "біло-синіх" це втратою. Він переконаний, що досвідчений гравець ще не сказав свого останнього слова у футболі та допоможе "гірникам".

"Динамо втратило дуже хорошого та досвідченого гравця. Я читав його інтерв'ю, де він натякав, що тренерський штаб на нього не особливо розраховує. Караваєв завжди допомагав клубу – чи то граючи в основі, чи виходячи на заміну. Тому для киян це втрата, а для Шахтаря – величезний плюс мати такого виконавця для ротації", – сказав Федецький.

Зазначимо, що Олександр Караваєв є вихованцем донецького Шахтаря, проте за першу команду "гірників" так і не дебютував. За київське Динамо він провів 217 матчів, у яких забив 16 голів і віддав 26 асистів.

Раніше про цей перехід також висловлювався Денис Бойко. Він провів аналогію із Жуніором Мораєсом.