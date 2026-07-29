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Український тренер спрогнозував результат матчу Копенгаген – Полісся в Лізі конференцій

Денис Іваненко — 29 липня 2026, 11:30
Український тренер спрогнозував результат матчу Копенгаген – Полісся в Лізі конференцій
Прогноз Бабича на матч Копенгаген – Полісся
ФК Полісся

Олександр Бабич поділився очікуваннями від матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, в якому Полісся на виїзді зіграє проти Копенгагена.

Його слова передає Sport.ua.

Експерт заявив, що перед першим очним протистоянням віддавав невеличку перевагу українській команді. Після нічиєї 3:3 у тій грі він і надалі вважає фаворитом підопічних Руслана Ротаня.

"Так, суперник сильний, але, якщо буде зроблено якісний аналіз, то все може вийти. Принаймні, у першому поєдинку за всіма ключовими статистичними показниками Полісся переграло свого опонента. У матчі-відповіді гадаю, стільки голів, як у Кошице, ми не побачимо, проте свої два м'ячі житомиряни, думаю, заб'ють.

А суперник відповість одним голом – 1:2. Вважаю, що трибуни поженуть свою команду вперед, яка підніме свою захисну лінію якомога вище, намагатиметься пресингувати, що дасть більше вільних зон футболістам Полісся під час перехоплення м'яча та подальших швидких атак", – спрогнозував Бабич.

Зазначимо, що поєдинок у Данії відбудеться 29 липня та розпочнеться о 20:00 за київським часом. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією можна буде за посиланням.

Нагадаємо, що напередодні відбулась пресконференція за участю Руслана Ротаня. Він вказав на помилки "вовків" перед матчем-відповіддю.

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