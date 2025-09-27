Не вистачило десь 2-3 години: Ворскла через бан ФІФА не змогла заявити на сезон двох легіонерів

Головний тренер Ворскли Олександр Бабич після нічиєї з Вікторією (1:1) у 8-му турі Першої ліги розповів, що трансферний бан від ФІФА не дозволив полтавському клубу заявити двох легіонерів.

Про це він сказав у коментарі YouTube-каналу Ворскли.

"Вже 2 легіонери з нами їздило на виїзд – і прилетів бан. Ніби вирішили питання– прилетів інший бан. Зараз вирішують цю проблему. Зараз будемо розмовляти з керівництвом. Ці 2 гравці додадуть нам 100 відсотків креативу в атакувальних діях. Ми випускаємо в атаку крайніх вінгерів, молодих хлопців – це не їхня позиція, це позиція правий захисник. Намагаємося якось викрутитися.

Так, контракти підписані, не встигли заявити. Те, що я знаю, скажу так: нам не вистачило десь 2-3 години", – сказав Бабич.

Нагадаємо, в середині вересня Ворскла знову отримала трансферний бан від ФІФА.

Як відомо, 8 і 30 квітня, а також 26 травня на Ворсклу було накладено три трансферні бани через невиконання фінансових зобов’язань перед колишніми гравцями команди. У липні заборону було знято.