Український тренер оцінив перспективи Карпат у сезоні-2026/27

Колишній тренер низки клубів УПЛ Олександр Бабич висловився про перспективи львівських Карпат у сезоні-2026/27, який стартував напередодні.

Його слова передає Український футбол.

Фахівець вважає, що "леви" мають показати кращий результат, ніж у попередній кампанії. Він прогнозує підопічним Франа Фернандеса боротьбу за зону єврокубків.

"Втрутитися у боротьбу за медалі не впевнений, що Карпати зможуть, але фінішувати в першій п'ятірці – так. У другій половині минулого сезону було видно, що команда та тренер притиралися одне до одного. Нині ж видно – ці Карпати – команда саме Фернандеса.

Гравці вже розуміють вимоги іспанського фахівця. Львівська команда влітку втратила кількох ключових виконавців, але й на трансферному ринку добре попрацювала. Потенціал у "левів" є. І досить серйозний", – сказав Бабич.