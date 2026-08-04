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Український тренер оцінив перспективи Карпат у сезоні-2026/27

Денис Іваненко — 4 серпня 2026, 11:48
Український тренер оцінив перспективи Карпат у сезоні-2026/27
ФК Карпати

Колишній тренер низки клубів УПЛ Олександр Бабич висловився про перспективи львівських Карпат у сезоні-2026/27, який стартував напередодні.

Його слова передає Український футбол.

Фахівець вважає, що "леви" мають показати кращий результат, ніж у попередній кампанії. Він прогнозує підопічним Франа Фернандеса боротьбу за зону єврокубків.

"Втрутитися у боротьбу за медалі не впевнений, що Карпати зможуть, але фінішувати в першій п'ятірці – так. У другій половині минулого сезону було видно, що команда та тренер притиралися одне до одного. Нині ж видно – ці Карпати – команда саме Фернандеса.

Гравці вже розуміють вимоги іспанського фахівця. Львівська команда влітку втратила кількох ключових виконавців, але й на трансферному ринку добре попрацювала. Потенціал у "левів" є. І досить серйозний", – сказав Бабич.

Зазначимо, що минулого сезону львів'яни фінішували дев'ятими в турнірній таблиці УПЛ. Нинішню кампанію Карпати розпочали із розгромної перемоги над Кривбасом (4:1).

У наступному турі "леви" вдома прийматимуть черкаський ЛНЗ. Гра відбудеться 10 серпня та має розпочатись о 18:00.

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