Бабич: Звільнення з Ворскли? Ми на стадії переговорів

Олег Дідух — 9 жовтня 2025, 14:22
Олександр Бабич
Головний тренер Ворскли Олександр Бабич прокоментував інформацію про своє звільнення з полтавського клубу.

Слова фахівця наводить Український футбол.

"Ситуація нині така, що ми перебуваємо на стадії переговорів. На цю мить я чинний головний тренер Ворскли, зараз перебуваю на стадіоні та готуюсь проводити тренування. Як стане щось офіційно відомо, можемо більш розлого поговорити", – заявив тренер.

Бабич очолює Ворсклу з липня поточного року. Наразі команда посідає восьме місце в турнірній таблиці Першої ліги, маючи в своєму активі 12 набраних очок у 10 матчах.

Напередодні Ворскла вдома програла Чернігову з рахунком 0:1, після матчу у Бабича та його підопічних була серйозна розмова з уболівальниками команди.

