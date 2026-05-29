Дають за Ямаля мішок насіння і квитки на концерт: Атлетіко жорстко потролив Барселону через трансфери

У соцмережах справжній фурор влаштував мадридський Атлетіко, який вирішив максимально креативно потролити Барселону через трансферні чутки навколо Хуліана Альвареса.

За інформацією іспанських медіа, каталонці дуже хочуть підписати аргентинського форварда, однак фінансові проблеми клубу роблять цей трансфер майже нереальним. Саме це і стало приводом для серії вірусних постів від "матрацників".

Спершу Атлетіко загадково анонсував "важливу заяву", а потім почав публікувати жартівливі "трансферні пропозиції" для Барселони.

У першому пості мадридці написали, що готові забрати Ламіна Ямаля в обмін на чотири квитки на концерт Bad Bunny, річну підписку на телебачення та мішок насіння.

Потім клуб покращив пропозицію вже щодо Педрі та Рафіньї — кількість квитків на концерт збільшили до шести.

На цьому Атлетіко не зупинився й почав жартувати про оренди, дивні обміни та навіть натякнув на роботу скаутського відділу Барселони.

Нагадаємо, напередодні Альварес повідомив керівництво Атлетико про своє бажання покинути клуб, проте мадридці виступили з публічною заявою, що нападник не продається.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Манчестер Сіті знаходиться за крок до переходу в Барселону.