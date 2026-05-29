Монако викупить зіркового гравця Барселони

Олександр Булава — 29 травня 2026, 20:54
Монако близьке до викупу у Барселони орендованого іспанського вінгера Ансу Фаті.

Про це повідомляє Get Football News France.

Минулого літа Монако орендував Фаті у Барселони на весь сезон-2025/26, в угоді була прописана опція викупу гравця за 11 мільйонів євро, яку монегаски вирішили активувати.

Зарплата гравця була перешкодою для укладення угоди. Фаті в минулому сезоні отримував 500 тисяч євро на місяць, 50% від цієї суми виплачували іспанці, монегаски не могли самостійно забезпечити гравцеві таку зарплату. Тепер же зазначається, що сторони домовилися про умови співпраці. Угода близька до закриття.

У поточному сезоні на рахунку Фаті 11 голів у 30 матчах за Монако в усіх турнірах та відзначився 12 голами. Transfermarkt оцінює вартість ексгравця збірної Іспанії у 15 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялося, що новим головним тренером Монако стане Філіпе Луїс.

