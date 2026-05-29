Барселона зробила першу пропозицію щодо трансферу зірки Атлетико Мадрид

Барселона зробила першу офіційну пропозицію Атлетико Мадрид щодо нападника збірної Аргентини Хуліана Альвареса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Барселона запропонувала за гравця 100 мільйонів євро. Ніяких бонусів чи гравців, включених в угоду, не передбачено.

Раніше Альварес повідомив керівництво Атлетико про своє бажання покинути клуб, проте мадридці виступили з публічною заявою, що нападник не продається. У ЗМІ повідомлялося, що Атлетико вимагатиме за Хуліана 150 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку 26-річного Альвареса 20 голів і 9 асистів у 49 матчах за Атлетико в усіх турнірах. Аргентинець виступає за "матрацників" з літа 2024 року, його контракт розрахований до кінця червня 2030 року.