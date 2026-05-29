Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона зробила першу пропозицію щодо трансферу зірки Атлетико Мадрид

Олег Дідух — 29 травня 2026, 14:32
Барселона зробила першу пропозицію щодо трансферу зірки Атлетико Мадрид
Хуліан Альварес
Getty Images

Барселона зробила першу офіційну пропозицію Атлетико Мадрид щодо нападника збірної Аргентини Хуліана Альвареса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Барселона запропонувала за гравця 100 мільйонів євро. Ніяких бонусів чи гравців, включених в угоду, не передбачено.

Раніше Альварес повідомив керівництво Атлетико про своє бажання покинути клуб, проте мадридці виступили з публічною заявою, що нападник не продається. У ЗМІ повідомлялося, що Атлетико вимагатиме за Хуліана 150 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку 26-річного Альвареса 20 голів і 9 асистів у 49 матчах за Атлетико в усіх турнірах. Аргентинець виступає за "матрацників" з літа 2024 року, його контракт розрахований до кінця червня 2030 року.

Барселона Хуліан Альварес Атлетико Мадрид

Барселона

Решфорд покине Барселону в разі підписання Бернарду Сілви
Лідер Ньюкасла завершує перехід у Барселону
Барселона майже підписала напівзахисника Манчестер Сіті – інсайдер
Ямал повернувся до тренувань перед чемпіонатом світу-2026
Піке засвітив футболки гравців Динамо у своїй колекції: легенда Барселони оцінила український стиль

Останні новини