Лідер Атлетико повідомив про бажання покинути клуб

Олег Дідух — 26 травня 2026, 10:37
Нападник збірної Аргентини Хуліан Альварес ухвалив рішення покинути Атлетико Мадрид влітку поточного року.

Про це повідомляє Marca.

Альварес уже довів свої плани до відома керівництва Атлетико. Аргентинець відхилив пропозицію нового контракту з зарплатою в 10 мільйонів євро на рік, що зробило би його найбільш високооплачуваним гравцем команди.

Пріоритетним варіантом продовження кар'єри Альвареса є Барселона. Проте Атлетико вимагатимуть від каталонців за свого гравця 150 мільйонів євро.

За інформацією Фабріціо Романо, також Альваресом цікавляться ПСЖ і кілька неназваних клубів із АПЛ, де форвард уже виступав за Манчестер Сіті.

У поточному сезоні на рахунку 26-річного Альвареса 20 голів і 9 асистів у 49 матчах за Атлетико в усіх турнірах.

