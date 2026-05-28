Атлетико: Альварес не продається. Не було жодної пропозиції, ані жодної зустрічі

Володимир Слюсарь — 28 травня 2026, 23:49
Мадридський Атлетико розвіяв чутки про продаж нападника Хуліана Альвареса.

Слова представників команди наводить Marca.

"Хуліан не продається. Не було жодної пропозиції щодо нашого гравця, ані жодної зустрічі. Ми втомилися від місяців брехні, напівправди, переслідування наших гравців у змішаних зонах та абсурдних запитань, які є частиною заздалегідь спланованої кампанії".

В Атлетико зазначають, що їхній футболіст не винен у тому, що щодня говорять про його майбутнє.

"Це справа агентів, Хуліан поводився бездоганно весь час, віддавав усі сили на полі та демонстрував найвищий професіоналізм у будь-якій ситуації. Ми знаємо, що весь цей галас не він спричинив, він завжди поводився ідеально".

Нагадаємо, що Альварес ухвалив рішення покинути Атлетико Мадрид влітку поточного року.

Раніше президент "матрацників" Енріке Сересо відреагував на спроби Барселони підписати Хуліана Альвареса.

