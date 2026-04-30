Ексгравець Челсі вибухнув через суддівство у півфіналі ЛЧ: Арсенал відверто пограбували

Софія Кулай — 30 квітня 2026, 10:27
Колишній нападник лондонського Челсі та шотландського Селтіка Кріс Саттон розкритикував непризначений другий пенальті для Арсенала у ворота Атлетико у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова передає BBC.

Суперечливий епізод трапився на 78-й хвилині зустрічі за нічийного рахунку 1:1. Спершу арбітр призначив одинадцятиметровий у ворота "матрацників", але після перегляду VAR змінив своє рішення. У підсумку поєдинок завершився мировою 1:1.

"Сьогодні ввечері (29 квітня – прим. ред.) Арсенал відверто пограбували. Можна сперечатися про деталі, обговорювати гру команди, що в них вийшло, а що – ні. Але Арсенал опинився б у чудовій позиції перед матчем-відповіддю на "Емірейтс" наступного тижня, а тепер їм належить виконати величезну роботу.

На мій погляд, це по відношенню до них несправедливо, дійсно несправедливо. Вони відчувають, що з ними обійшлися несправедливо – і це дійсно так", – сказав Саттон.

Також цей епізод розкритикував головний тренер "канонірів" Мікель Артета. Своєю думкою щодо результату першого поєдинку поділився нападник англійського гранда Віктор Дьокереш.

Матч-відповідь відбудеться 5 травня у Лондоні. Початок – о 22:00 (за київським часом).

