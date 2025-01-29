Зіркові одноклубники Мудрика можуть продовжити сезон в іншому клубі АПЛ

Представники Челсі Аксель Дісасі та Жоау Фелікс можуть дограти цей сезон у складі Астон Вілли.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Вчора віллани зв'язалися з клубом Михайла Мудрика, щоб обговорити оренди двох футболістів. Сьогодні ці переговори продовжаться.

Згідно з джерелом, центрбек хоче перейти до Астон Вілли. При цьому оренда форварда залежить від того, що вирішить лондонський клуб.

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Обидва гравці не мають багато ігрового часу в межах АПЛ. Натомість головний тренер "синіх" Енцо Мареска випускає їх у кубкових змаганнях.

Раніше стало відомо, що на Акселя Дісасі також претендує Вулвергемптон, який сподівається на провал переговорів Челсі з Астон Віллою.

Недавно Енцо Мареска розповів про ситуацію навколо Михайла Мудрика, якого тимчасово відсторонили від тренувань та матчів Челсі.