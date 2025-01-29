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Зіркові одноклубники Мудрика можуть продовжити сезон в іншому клубі АПЛ

Олексій Погорелов — 29 січня 2025, 12:05
Зіркові одноклубники Мудрика можуть продовжити сезон в іншому клубі АПЛ
Жоау Фелікс
Getty Images

Представники Челсі Аксель Дісасі та Жоау Фелікс  можуть дограти цей сезон у складі Астон Вілли.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Вчора віллани зв'язалися з клубом Михайла Мудрика, щоб обговорити оренди двох футболістів. Сьогодні ці переговори продовжаться.

Згідно з джерелом, центрбек хоче перейти до Астон Вілли. При цьому оренда форварда залежить від того, що вирішить лондонський клуб.

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Обидва гравці не мають багато ігрового часу в межах АПЛ. Натомість головний тренер "синіх" Енцо Мареска випускає їх у кубкових змаганнях.

Раніше стало відомо, що на Акселя Дісасі також претендує Вулвергемптон, який сподівається на провал переговорів Челсі з Астон Віллою.

Недавно Енцо Мареска розповів про ситуацію навколо Михайла Мудрика, якого тимчасово відсторонили від тренувань та матчів Челсі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла Челсі Михайло Мудрик Аксель Дісасі Жоау Фелікс

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