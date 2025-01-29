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Дженоа Малиновського відмовилася продавати двох гравців

Олексій Погорелов — 29 січня 2025, 11:49
Дженоа Малиновського відмовилася продавати двох гравців
Руслан Малиновський

Руслан Малиновський міг втратити одразу двох одноклубників по Дженоа, проте цього не сталося.

Про цей розвиток подій повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "грифони" отримали кілька пропозицій щодо Мортена Френдрупа та Коні Де Вінтера. Проте генуезці відмовилися їх відпускати під час зимового трансферного вікна.

Френдруп виступає за клуб Серії А з січня 2022 року. Де Вінтер у свою чергу приєднався до Дженоа минулого літа, перейшовши з Ювентуса з 8 мільйонів євро. До цього він один сезон провів у Генуї на правах оренди. Контракти обох гравців розраховані до літа 2028 року.

На даний момент Дженоа посідає 12 місце таблиці чемпіонату Італії. Після 22 турів підопічні Патріка Вієйра заробили 26 очок.

Раніше стало відомо, що Руслан Малиновський не встигне зіграти разом з Маріо Балотеллі, від якого італійський клуб збирається позбутися.

Сам український хавбек нещодавно повернувся до тренувань із м'ячем після відновлення від перелому ноги.

Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський

Дженоа

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