Астон Вілла подасть до суду на Каррагера

Астон Вілла збирається подати до суду на легендарного ексзахисника Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагера.

Про це повідомляє пресслужба Астон Вілли.

Причиною майбутнього судового позову є різкі висловлювання Каррагера на адресу Астон Вілли в подкасті Stock to Football.

"Я знаю, що моя думка не сподобається фанатам Вілли. Чи хотів би Унаї Емері очолити клуб рівня Манчестер Юнайтед? Так, у нього не вдалося досягти успіху з ПСЖ чи Арсеналом. Але він знову і знову виграє Лігу Європи. То чи не хотів би він спробувати виграти ЛЧ?

У футболі завжди є такий "харчовий ланцюжок": Реал може прийти за гравцем МЮ чи Ліверпуля. Так само Манчестер Юнайтед може легко забрати гравця Астон Вілли або навіть тренера. Так що стуліть пельку, фанати Вілли. Астон Вілла ніколи не буде клубом рівня Манчестер Юнайтед", – заявив Каррагер.