Мареска: Челсі підтримує Мудрика

Головний тренер Челсі Енцо Мареска заявив, що клуб намагається підтримати українського вінгера Михайла Мудрика, який був відсторонений від футболу через позитивну допінг-пробу.

Цитує тренера ВВС.

"Я не маю інформації щодо проби "В". Єдине, що я можу сказати, це те, що ми близькі до Михайла як клуб і намагаємося йому допомогти. Я не маю жодної нової інформації", – розповів Мареска.

Нагадаємо, що у грудні Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

Своєю чергою 23-річний українець вирішив найняти юридичну фірму, яка займалася нещодавньою справою Поля Погба, якого також спіймали на допінгу.