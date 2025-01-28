Захисник Челсі зацікавив Вулвергемптон

Захисник лондонського Челсі Аксель Дісасі може залишити клуб на правах оренди.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

У послугах футболіста зацікавлені Астон Вілла та Вулвергемптон. Сам француз схиляється до варіанту із переїздом на "Вілла Парк", в той час, як "вовки" спостерігають за переговорами сторін та вивчають можливість перехопити Дісасі.

Axel Disasi prefers a move to Aston Villa after agreeing terms. Wolves aware of Disasi's preference but remain interested in case a deal doesn't come off.



Villa thinking of a loan, but clubs expected to discuss different formulas, especially if the interest in Joao Felix… pic.twitter.com/iIUzuNndDo — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 28, 2025

У сезоні-2024/25 Дісасі зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 2 асисти.

Контракт захисника з "синіми" розраховано до літа 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 30 млн євро.

Раніше Челсі оголосив про здійснення найдорожчого трансферу в історії жіночого футболу.