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Захисник Челсі зацікавив Вулвергемптон

Володимир Максименко — 28 січня 2025, 14:25
Захисник Челсі зацікавив Вулвергемптон
Аксель Дісасі
Getty images

Захисник лондонського Челсі Аксель Дісасі може залишити клуб на правах оренди.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

У послугах футболіста зацікавлені Астон Вілла та Вулвергемптон. Сам француз схиляється до варіанту із переїздом на "Вілла Парк", в той час, як "вовки" спостерігають за переговорами сторін та вивчають можливість перехопити Дісасі.

У сезоні-2024/25 Дісасі зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 2 асисти.

Контракт захисника з "синіми" розраховано до літа 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 30 млн євро.

Раніше Челсі оголосив про здійснення найдорожчого трансферу в історії жіночого футболу.

Чемпіонат Англії, АПЛ Футбольні трансфери Челсі Аксель Дісасі

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