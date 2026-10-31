Велика жертва заради ЧС-2026: зірка збірної Аргентини показав жахливу травму, яка лишиться з ним на все життя
Еміліано Мартінес заплатив надзвичайно високу ціну за свою самопожертву заради футболу. Аргентинський воротар зізнався, що більше не може повністю зігнути підмізинний палець на правій руці та стиснути її в кулак.
Усе почалося ще у травні перед фіналом Ліги Європи сезону-2025/26. Під час розминки з Астон Віллою перед вирішальним матчем проти Фрайбурга Мартінес зламав палець. Попри серйозне пошкодження, аргентинець відіграв усі 90 хвилин, а його команда перемогла з рахунком 3:0 і завоювала трофей.
Після цього голкіпер відмовився від операції, щоб не ризикувати участю на Чемпіонаті світу-2026. За словами Мартінеса, травма максимально заважала йому грати: він виходив на поле з пластиковим фіксатором, забинтованою рукою та спеціальною рукавичкою, виготовленою для нього Адідасом.
"За шкалою від одного до десяти палець заважав на всі десять. До дня перед матчем з Алжиром я кидався за м'ячем лише однією рукою — наче зомбі", — зізнався Мартінес.
Біль був настільки сильним, що після матчів воротар ледве його витримував. Згодом обстеження показало, що палець фактично зламаний навпіл, а після завершення турніру проблема нікуди не зникла.
"Щоразу, коли спирався на руку, від болю темніло в очах. Я плакав до опівночі, бо палець розпух. Знімок показав, що він зламаний навпіл. Колись мені знадобиться операція, щоб зменшити біль. Я досі граю з ним", — розповів аргентинець.
Нагадаємо, що загалом Мартінес провів дев'ять матчів із травмою та допоміг Аргентині дістатися фіналу чемпіонату світу-2026, де команда стала віцечемпіоном. У вирішальному матчі проти Іспанії голкіпер здійснив рекордні 11 сейвів, однак цього не вистачило для перемоги.