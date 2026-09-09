Капітан Астон Вілли став найкращим бомбардиром клубу в історії єврокубків

Центральний півзахисник Астон Вілли Джон Макгінн переписав історію свого клубу в матчі першого туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

Він допоміг англійцям здолати на виїзді Брюгге (3:2), відкривши рахунок у зустрічі. Цей гол став 12-м для шотландця у складі бірмінгемців у єврокубках за весь час.

Джон став абсолютним рекордсменом Астон Вілли за цим показником. Він випередив Оллі Воткінса, з яким до цього ділив пальму першості, а трійку замикає Пітер Віт (9).

Зазначимо, що цей гол став загалом першим у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. У наступному турі Астон Вілла зіграє з Фенербахче.

Команда Унаї Емері прийматиме турків у себе вдома 14 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.