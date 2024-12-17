Мудрик відсторонений від тренувань з Челсі

Вінгер Челсі Михайло Мудрик відсторонений від тренувань на клубній базі команди у Кобхемі.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Наразі гравця відсторонено від роботи з командою. Клуб вранці поінформував команду щодо позитивного тесту Мудрика та збирається підтримувати вінгера.

Головний тренер Енцо Мареска був у курсі подій, але він не займається цим питанням.

За інформацією Джейкобса, сам Мудрик повністю спустошений новиною про допінг і має намір боротися до кінця, щоб очистити своє ім'я. Він вважає, що причиною позитивного тесту стало забруднення проби.

Нагадаємо, Михайло вже прокоментував провалений допінг-тест заявивши, що ніколи не вживав заборонених препаратів навмисно.

У поточному сезоні вінгер зіграв у 15 матчах за Челсі, в яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше Чемпіон розповідав про можливі наслідки позитивної допінг-проби Мудрика.