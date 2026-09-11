Арсенал близький до продовження контракту з головним тренером
Лондонський Арсенал наблизився до підписання нового контракту з головним тренером Мікелем Артетою.
Про це повідомляє BBC.
Перемовини між сторонами досягли прогресу та перебувають на завершальній стадії. В англійському клубі переконані, що їм вдасться вдарити по руках із 44-річним спеціалістом.
Артета вже заявляв, що хотів би продовжити свою роботу на тренерському містку "канонірів".
"Усі розуміють, що терміни підписання нового контракту не стануть проблемою, тому що я однозначно хочу залишитися тут і дуже задоволений своєю роботою. Моє відчуття щодо клубу таке саме. Саме тому всі працюють над цим природним чином", – говорив Артета.
Нова угода може зробити із наставника Арсенала одного з найбільш високооплачуваних футбольних тренерів. Наразі іспанський фахівець отримує трохи менше 12 мільйонів євро на рік.
Його чинний контракт із лондонським клубом розрахований до кінця червня 2027-го.
Нагадаємо, що Артета очолює Арсенал із грудня 2019-го, коли перебрався із посади асистента головного тренера у Манчестер Сіті. Відтоді провів на чолі команди 357 матчів – 222 перемоги, 60 мирових і 75 поразок. Привів "канонірів" до 5 титулів.
Саме під керівництвом іспанця лондонці вперше за останні 22 роки перемогли в АПЛ.
Раніше Артета запропонував запровадити зміни в англійському футболі.