Арсенал близький до продовження контракту з головним тренером

Лондонський Арсенал наблизився до підписання нового контракту з головним тренером Мікелем Артетою.

Про це повідомляє BBC.

Перемовини між сторонами досягли прогресу та перебувають на завершальній стадії. В англійському клубі переконані, що їм вдасться вдарити по руках із 44-річним спеціалістом.

Артета вже заявляв, що хотів би продовжити свою роботу на тренерському містку "канонірів".

"Усі розуміють, що терміни підписання нового контракту не стануть проблемою, тому що я однозначно хочу залишитися тут і дуже задоволений своєю роботою. Моє відчуття щодо клубу таке саме. Саме тому всі працюють над цим природним чином", – говорив Артета.

Нова угода може зробити із наставника Арсенала одного з найбільш високооплачуваних футбольних тренерів. Наразі іспанський фахівець отримує трохи менше 12 мільйонів євро на рік.

Його чинний контракт із лондонським клубом розрахований до кінця червня 2027-го.

Нагадаємо, що Артета очолює Арсенал із грудня 2019-го, коли перебрався із посади асистента головного тренера у Манчестер Сіті. Відтоді провів на чолі команди 357 матчів – 222 перемоги, 60 мирових і 75 поразок. Привів "канонірів" до 5 титулів.

Саме під керівництвом іспанця лондонці вперше за останні 22 роки перемогли в АПЛ.

Раніше Артета запропонував запровадити зміни в англійському футболі.