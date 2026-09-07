Арсенал підготував довгостроковий контракт для Райса

Лондонський Арсенал розпочав переговори з півзахисником Декланом Райсом щодо нового довгострокового контракту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Каноніри" продовжити співпрацю з 27-річним півзахисником до літа 2031 року. Хавбек є центральною фігурою в тактичних побудовах Мікеля Артети.

Зазначається, що нещодавно гравець відхилив щедру фінансову пропозицію від одного з клубів Саудівської Аравії.

Нагадаємо, напередодні Аль-Хіляль оголосив про підписання лівого вінгера із лондонського Арсенала Габріела Мартінеллі. Також Арсенал втратив нападника Габріела Жезуса та вінгера Ріса Нельсона. Обидва перебралися у Барселону та Феєнорд відповідно.