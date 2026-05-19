Арсенал вперше за 22 роки виграв чемпіонат Англії

Лондонський Арсенал офіційно оформив чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі у сезоні-2025/26, здобувши 14-й титул в історії.

Сталося це після матчу Борнмута з Манчестер Сіті в межах 37-го туру чемпіонату Англії, у якому "вишні" на останніх хвилинах втратили перемогу – 1:1. Попри це, нічия позбавила "містян" математичних шансів наздогнати "канонірів" у турнірній таблиці.

Цей титул став для клубу першим із сезону-2003/04, коли чемпіонство здобула легендарна команда під керівництвом Арсена Венгера.

Турнірна таблиця АПЛ

Standings provided by Sofascore

У поточному сезоні підопічні Мікеля Артети здобули 25 перемог, сім разів зіграли внічию та зазнали п'яти поразок.

Нагадаємо, що за останні три роки команда іспанського тренера тричі зупинялася за крок від чемпіонства, стаючи віцечемпіоном ліги.