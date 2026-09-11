Президент Фенербахче заблокував відставку тренера після матчу Ліги чемпіонів

Президент Фенербахче Азіз Їлдирим не прийняв відставку головного тренера Ісмаїла Картала, про яку він оголосив після нічиєї з Ромою (1:1) у 1-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Його слова передає The Guadian.

65-річний спеціаліст заявляв, що хоче покинути "жовтих канарок", аби розчистити дорогу своєму клубу, поки ще не пізно. Однак керівник турецького гранда запевнив, що фахівець продовжить свою роботу на тренерському містку.

"Я розмовляв з Карталом. Він згадав про інцидент із пляшкою, а також поскаржився, що перебуває під тиском. Чи сказав мені тренер, що залишиться? Йому не потрібно говорити, що він продовжить роботу. Я його керівник і сказав йому, щоб він продовжував, і все. Ми – одна родина", – сказав Азіз.

Президент Фенербахче розповів, що під час поєдинку у голову Карталу прилетіла пляшка, яку жбурнув хтось із уболівальників.

Нагадаємо, що у червні 2026-го Картал вчетверте у своїй кар'єрі очолив турецький клуб, підписавши контракт до кінця поточного сезону-2026/27.

Окрім роботи головним тренером, Ісмаїл був координатором молодих кадрів у Фенербахче та асистентом наставника. Раніше досвідчений фахівець очолював "жовтих канарок" у 2014-му, 2022-му та 2023-му роках. Сумарно вже провів на чолі команди 136 ігор та привів її до 5-ти трофеїв.

Додамо, що після стартового туру основного етапу ЛЧ-2026/27 Фенербахче посідає 20-те місце у загальній турнірній таблиці. У наступному 2-му турі команда Картала зіграє на виїзді проти англійської Астон Вілли – 14 жовтня о 22:00 (за київським часом).