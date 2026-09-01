Легенда Ліверпуля назвав найкращу команду сучасного футболу

Джеймі Каррагер оцінив виступ Арсенала у матчі другого туру АПЛ проти Астон Вілли, розхваливши підопічних Мікеля Артети.

Його слова передає BBC.

Лондонський клуб здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Колишній захисник Ліверпуля заявив, що "каноніри" наразі є найкращою командою у світі.

"В Арсенала відмінна організація гри за лінією м'яча, що дозволяє їхнім крайнім захисникам діяти дуже сміливо. Чудово те, як Мікель Артета працює з ними та яку свободу дій він їм надає. Постійна зміна позицій – це те, чого ми не бачимо в жодної іншої команди в лізі. Також є відчуття, що Ріккардо Калафіорі – найкращий лівий захисник у лізі на цей момент. Він грає фантастично. Єдине, що могла зробити Астон Вілла – це якомога довше залишатися в грі, адже перед нами, мабуть, найкраща команда світового футболу – Арсенал", – сказав Каррагер.

Зазначимо, що лондонці минулого сезону стали чемпіонами АПЛ після 22-річної паузи. У Лізі чемпіонів вони дійшли до фіналу, де в серії пенальті програли ПСЖ.

В нинішній кампанії "каноніри" провели три матчі. Вони виграли кожен, не пропустивши жодного гола, зокрема, здобули Суперкубок Англії.