Зірковий вінгер Арсенала перейшов в Аль-Хіляль

Аль-Хіляль оголосив про підписання лівого вінгера із лондонського Арсенала Габріела Мартінеллі.

Про це повідомляє сайт саудівського клубу.

Сторони уклали контракт до 30 червня 2030 року. Бразилець став новою 7-ою "блакитної хвилі".

Al-Hilal Chairman HH Prince Nawaf bin Saad and Gabriel Martinelli during the signing ceremony ✍️💙 pic.twitter.com/3mAmttPiFd — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 3, 2026

Інші деталі угоди не розкриваються. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 45 мільйонів євро, а от видання The Athletic повідомляв, що трансфер бразильського вінгера складе 70 мільйонів євро.

Відзначимо, що Аль-Хіляль став лише третім клубом у кар'єрі Мартінеллі. Раніше він пограв за Ітуано (17 ігор) та Арсенал (278). У складі "канонірів" відзначився 62 голами та 36 асистами, а також завоював три титули.

Також Арсенал втратив нападника Габріела Жезуса та вінгера Ріса Нельсона. Обидва перебралися у Барселону та Феєнорд відповідно.