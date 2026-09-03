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Зірковий вінгер Арсенала перейшов в Аль-Хіляль

Софія Кулай — 3 вересня 2026, 20:38
Зірковий вінгер Арсенала перейшов в Аль-Хіляль
Габріел Мартінеллі
ФК Аль-Хіляль

Аль-Хіляль оголосив про підписання лівого вінгера із лондонського Арсенала Габріела Мартінеллі.

Про це повідомляє сайт саудівського клубу.

Сторони уклали контракт до 30 червня 2030 року. Бразилець став новою 7-ою "блакитної хвилі".

Інші деталі угоди не розкриваються. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 45 мільйонів євро, а от видання The Athletic повідомляв, що трансфер бразильського вінгера складе 70 мільйонів євро. 

Відзначимо, що Аль-Хіляль став лише третім клубом у кар'єрі Мартінеллі. Раніше він пограв за Ітуано (17 ігор) та Арсенал (278). У складі "канонірів" відзначився 62 голами та 36 асистами, а також завоював три титули.

Також Арсенал втратив нападника Габріела Жезуса та вінгера Ріса Нельсона. Обидва перебралися у Барселону та Феєнорд відповідно.

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