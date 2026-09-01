Юний український футболіст забив ефектний гол у ворота Арсенала в чемпіонаті Англії

Даніель Рудін відзначився красивим голом у матчі юнацької Прем'єр-ліги U-18.

Його талант відзначили англійські експерти з порталу balzerscout.

Вони похвалили техніку 15-річного гравця Брайтона та удар, яким той зрівняв рахунок у грі проти "канонірів". Атакувальний півзахисник філігранно пропустив м'яч повз себе, на замаху обігравши захисника, та з-за меж карного майданчика поцілив точно в "дев'ятку".

Зазначимо, що раніше Рудін уже оформлював дубль за команду U-16 у ворота Ліверпуля. Він є вихованцем академії "чайок".

Юний футболіст пройшов через внутрішню систему юнацьких команд клубу перед переведенням до складу U-18. Даніель має у своєму активі також два поєдинки у складі збірної України U-15.

Нагадаємо, що напередодні черговий гол забив юний форвард Артем Степанов. Він відзначився взяттям воріт ПСВ у чемпіонаті Нідерландів.