Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик у старті Жирони на товариський матч проти Тулузи

Андрій Яросименко — 31 липня, 11:50
Довбик у старті Жирони на товариський матч проти Тулузи

Український футболіст Жирони Артем Довбик опинився у стартовому складі команди у товариському матчі проти Тулузи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 12:00 за київським часом. Раніше Артем забив два голи в товариському матчі "жиронців" проти Монпельє.

Зазначимо, що для українця цей матч може стати останнім у складі каталонського клубу, адже, з високою ймовірністю Довбик перейде в Рому. Форвард Жирони вже мав телефонну розмову з тренером римлян Даніеле Де Россі. А спортивний директор Роми Флоран Гісольфі планує повернутися з Жирони до Рима разом з Артемом.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в чемпіонаті Іспанії за Жирону Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами та став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/24. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Довбик Жирона Рома Тулуза

Довбик

Тренер не буде ставити слабшого гравця: Довбик висловився про конкуренцію з Яремчуком
Йовичевич: Пів Європи хоче купити Довбика
Турецький гранд готує трансфер Довбика
Французький клуб цікавиться Довбиком
Довбик: Влітку у моїй кар'єрі будуть зміни

Останні новини