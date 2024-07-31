Довбик у старті Жирони на товариський матч проти Тулузи

Український футболіст Жирони Артем Довбик опинився у стартовому складі команди у товариському матчі проти Тулузи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 12:00 за київським часом. Раніше Артем забив два голи в товариському матчі "жиронців" проти Монпельє.

Зазначимо, що для українця цей матч може стати останнім у складі каталонського клубу, адже, з високою ймовірністю Довбик перейде в Рому. Форвард Жирони вже мав телефонну розмову з тренером римлян Даніеле Де Россі. А спортивний директор Роми Флоран Гісольфі планує повернутися з Жирони до Рима разом з Артемом.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в чемпіонаті Іспанії за Жирону Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами та став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/24. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).