Довбик узгодив умови контракту з Ромою

Український нападник Жирони Артем Довбик узгодив умови особистого контракту з Ромою.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

27-річний форвард отримає контракт до літа 2029 року та зарплату у розмірі 3 млн євро на рік, що більше, ніж пропонує мадридський Атлетико.

"Матрацники" досягли домовленості з Жироною про суму трансферу у 40 млн євро. Джерело зазначає, що римляни близькі до цієї суми.

У минулому сезоні Довбик зіграв 39 матчів за Жирону, у яких забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Артем став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/2024, за що отримав трофей Пічічі.