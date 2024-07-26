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Довбик узгодив умови контракту з Ромою

Олександр Булава — 26 липня, 19:19
Довбик узгодив умови контракту з Ромою

Український нападник Жирони Артем Довбик узгодив умови особистого контракту з Ромою.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

27-річний форвард отримає контракт до літа 2029 року та зарплату у розмірі 3 млн євро на рік, що більше, ніж пропонує мадридський Атлетико.

"Матрацники" досягли домовленості з Жироною про суму трансферу у 40 млн євро. Джерело зазначає, що римляни близькі до цієї суми.

У минулому сезоні Довбик зіграв 39 матчів за Жирону, у яких забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Артем став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/2024, за що отримав трофей Пічічі.

Жирона Рома Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Артем Довбик

Рома

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