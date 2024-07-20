Довбик оформив дубль у товариському матчі Жирони проти Монпельє

Нападник каталонської Жирони Артем Довбик забив два голи в товариському матчі "жиронців" проти Монпельє.

Поєдинок проходив на стадіоні "Стад де ла Моссон" у Монпельє. Попри успішні атаки українця команда не змогла перемогти суперників, матч закінчився з рахунком 3:3.

Товариський матч

20 липня

Жирона — Монпельє 3:3

Голи: 0:1 - Норден 19, 1:1 - Довбик 24, 1:2 - Довбик 38, 2:2 - Хазрі 71(пен), 2:3 - Вальєхо 81, 3:3 - Хазрі 85.

У своєму дебютному сезоні в чемпіонаті Іспанії Артем відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Довбик не має наміру покидати Жирону в літнє трансферне вікно.