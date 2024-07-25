Наставник Роми мав телефонну розмову із Довбиком

Головний тренер італійської Роми Даніеле Де Россі мав телефонну розмову з українцем Артемом Довбиком.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, зараз клуб завершує підписання контракту із півзахисником Ювентуса Матіасом Соуле, і після цього почне перемовини з агентами Довбика.

Також він зазначає, що Жирона, за яку грає Артем, вже узгодила суму трансферу українця в Атлетико, але вони не досягли умов особистого контракту з "матрацниками".

🔴🟡 AS Roma, completing Matias Soulé deal… then will make direct contact with Dovbyk’s agents today.



Dovbyk deal, agreed between Girona and Atlético on €40m package — but still issues to resolve on player terms.



📲🇺🇦 Difficult deal; Daniele de Rossi has also called Dovbyk. pic.twitter.com/RIC8xfnRcT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2024

Раніше з'явилась інформація, що Артем пропустив останнє тренування із Жироною, щоб завершити свій перехід в Атлетико, про який повідомлялося раніше.

Нагадаємо, кілька тижнів тому до Довбика виявляв інтерес інший клуб Серії А — Мілан. Втім, на позицію центрального нападника "россонері" підписали Альваро Морату, який залишив Атлетико.