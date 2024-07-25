Наставник Роми мав телефонну розмову із Довбиком
Головний тренер італійської Роми Даніеле Де Россі мав телефонну розмову з українцем Артемом Довбиком.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, зараз клуб завершує підписання контракту із півзахисником Ювентуса Матіасом Соуле, і після цього почне перемовини з агентами Довбика.
Також він зазначає, що Жирона, за яку грає Артем, вже узгодила суму трансферу українця в Атлетико, але вони не досягли умов особистого контракту з "матрацниками".
Раніше з'явилась інформація, що Артем пропустив останнє тренування із Жироною, щоб завершити свій перехід в Атлетико, про який повідомлялося раніше.
Нагадаємо, кілька тижнів тому до Довбика виявляв інтерес інший клуб Серії А — Мілан. Втім, на позицію центрального нападника "россонері" підписали Альваро Морату, який залишив Атлетико.