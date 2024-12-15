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Довбик знову розпочне матч Роми на лаві запасних

Олександр Булава — 15 грудня 2024, 18:21
Довбик знову розпочне матч Роми на лаві запасних
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Роми Артем Довбик не потрапив у стартовий склад команди на матч 16 туру Серії А проти Комо.

Форвард, як і попередній поєдинок римлян проти Браги, розпочне на лаві запасних.

Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Напередодні була інформація, що Довбик досі відчуває фізичний дискомфорт через недавню травму. Також Артем не у найкращій формі в емоційному плані.

Раніше повідомлялося, що тренерський штаб римського клубу незадоволений показниками Артема Довбика, після того, як він повернувся до тренувань. У зв'язку з цим команда розглядає варіанти підсилення складу взимку.

Довбик Рома Артем Довбик

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