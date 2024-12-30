“Суха” перемога Комо над Лечче, гольова феєрія Болоньї та Верони у матчі 18 туру Серії А

У понеділок, 30 грудня, відбулось два матчі 18 туру італійської Серії А сезону 2024/25.

В першому поєдинку Комо "всуху" та доволі впевнено обіграло Лечче – 2:0 та закріпилось в середині таблиці чемпіонату Італії. Відстань від зони вильоту становить чотири очки.

В крайньому матчі не тільки ігрового дня, але і календарного року у межах Серії А. Болонья та Верона влаштували гольову перестрілку, яка завершилась неочікуваною перемогою "веронців" – 3:2.

Чемпіонат Італії – Серія А

18 тур, 30 грудня

Комо – Лечче 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Ніко Паз, 49, 2:0 – Кутроне, 79.

Болонья – Верона – 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 – Домінгес, 20, 1:1 – Сарр, 38, 1:2 – Тенгстедт, 45+2, 2:2 – Домінгес, 58, 2:3 – автогол Кастро, 88.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, у матчі 18 туру Серії А Рома Артема Довбика та Мілан поділили очки – 1:1. Український нападник "вовків" відзначився асистом.

Після цього поєдинку "россонері" одразу оголосили про звільнення Паулу Фонсеки та в той же день на пост головного тренера призначили іншого португальського фахівця Сержіо Консейсау.