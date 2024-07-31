Спортивний директор Роми збирається повернутися в Італію з Довбиком
Спортивний директор Роми Флоран Гісольфі планує повернутися з Жирони до Рима разом із нападником каталонського клубу Артемом Довбиком.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Вовки" впевнені у трансфері українського форварда після звернення Довбика до керівництва Жирони про бажання приєднатися до "джалороссі". Контракт Артема з Ромою буде розрахований на 5 років.
Раніше повідомлялося, що Гісольфі прилетів у Жирону для узгодження трансферу українського форварда.
Сума переходу Довбика в Рому складе 32-33 млн євро, а також 5-6 млн у вигляді бонусів. Жирона матиме відсоток від майбутнього продажу українця, а сам Артем зароблятиме 3 млн євро на рік.