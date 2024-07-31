Спортивний директор Роми збирається повернутися в Італію з Довбиком

Спортивний директор Роми Флоран Гісольфі планує повернутися з Жирони до Рима разом із нападником каталонського клубу Артемом Довбиком.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Вовки" впевнені у трансфері українського форварда після звернення Довбика до керівництва Жирони про бажання приєднатися до "джалороссі". Контракт Артема з Ромою буде розрахований на 5 років.

🟡🔴🇺🇦 AS Roma are confident, convinced to get green light from Girona on Artem Dovbyk deal after he told the club he only wants to leave and join Roma.



Roma director Ghisolfi, expected to return in Italy... with Dovbyk, ready to sign a five-year deal. pic.twitter.com/RLHesvWVNf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024

Раніше повідомлялося, що Гісольфі прилетів у Жирону для узгодження трансферу українського форварда.

Сума переходу Довбика в Рому складе 32-33 млн євро, а також 5-6 млн у вигляді бонусів. Жирона матиме відсоток від майбутнього продажу українця, а сам Артем зароблятиме 3 млн євро на рік.