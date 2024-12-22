Довбик вийде у старті Роми на матч 17 туру Серії А проти Парми

Український форвард Роми Артем Довбик вийде у стартовому складі на матч 17 туру Серії А проти Парми.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Матч Рома – Парма відбудеться сьогодні, 22 грудня, початок о 13:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що нападник італійської Роми та збірної України потрапив до списку найкращих футболістів 2024 року за версією The Guardian.

Нагадаємо, цього сезону Артем Довбик зіграв за Рому 21 матч у всіх турнірах, забив 8 голів та віддав один асист.

Напередодні, тренер збірної України Сергій Ребров визначив ключову проблему форварда, але відмітив, що Артем зараз знаходиться не в оптимальній фізичній формі.