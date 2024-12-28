Президент Галатасарая пообіцяв команді солідний бонус у разі перемоги над Динамо та Аяксом

Президент Галатасарая Дурсун Озбек пообіцяв команді грошовий бонус за перемоги у завершальних матчах загального етапу Ліги Європи проти київського Динамо та нідерландського Аякса.

Про це пише видання Galatasaray Gazetesi.

Як повідомляється у джерелі, якщо стамбульский клуб переможе Динамо і Аякс, то президент виділить 350 000 євро на команду.

Нагадаємо, з киянами Галатасарай гратиме 21 січня вдома, а з нідерландцями 30 січня на виїзді.

Після шести турів команда Окана Бурука займає шосте місце у турнірній таблиці ЛЄ. Аякс – 11-й, а Динамо – останнє.

У матчі 6-го туру проти Реал Сосьєдада київське Динамо достроково втратило будь-які шанси на плейоф.

Раніше повідомлялось, що Галатасарай цікавиться одноклубником Довбика – Пауло Дібалою. Рома готова відпустити гравця до Туреччини, а ось аргентинець сумнівається у переході.