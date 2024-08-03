Футболіст олімпійської збірної України може перейти у чемпіонат Туреччини

Футболіст олімпійської збірної України та Луганської Зорі Арсеній Батагов може перейти чемпіонат Туреччини.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, турецький Трабзонспор надіслав Зорі пропозицію щодо гравця. Зазначається, що перемовини тривають, турки пропонують за трансфер гравця 2-2,5 млн євро.

В минулому сезоні за "чорно-білих" Батагов провів 31 матч, у яких відзначився двома голами, та віддав три асисти.

На Олімпійських іграх 2024, які стали дебютними для української футбольної команди, Арсеній разом з олімпійською збірної не змогли вийти з групи. У першому турі українці поступилися Іраку, у другому турі здобули вольову перемогу над Марокко, але не змогли здолати збірну Аргентини, та вилетіли з футбольного турніру на Олімпіаді.

Нагадаємо, раніше Зоря приєдналась до єдиного телепулу Української Прем'єр-ліги. 4 серпня клуб зіграє у першому турі УПЛ матч проти Інгульця.