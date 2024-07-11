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Стали відомі дата та час проведення першого туру УПЛ

Андрій Яросименко — 11 липня, 12:27
Стали відомі дата та час проведення першого туру УПЛ

Затверджено дати проведення матчів стартового туру Української Прем'єр-ліги сезону 2024/25.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Новий сезон стартує 3 серпня, рівненський Верес та львівські Карпати будуть проводити матч-відкриття.

Розклад першого туру УПЛ

3 серпня, субота

  • 15:30 Верес — Карпати
  • 18:00 Кривбас — Чорноморець

4 серпня, неділя

  • 13:00 Дніпро-1 — ЛНЗ
  • 15:30 Оболонь — Колос
  • 18:00 Зоря — Інгулець

Нагадаємо, раніше стало відомо, що УПЛ може розглянути три сценарії заміни Дніпра-1 у чемпіонаті сезону-2024/25.

Верес Дніпро 1 Зоря Інгулець Карпати Колос Кривбас ЛНЗ Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

Чемпіонат України, УПЛ

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