Стали відомі дата та час проведення першого туру УПЛ
Затверджено дати проведення матчів стартового туру Української Прем'єр-ліги сезону 2024/25.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Новий сезон стартує 3 серпня, рівненський Верес та львівські Карпати будуть проводити матч-відкриття.
Розклад першого туру УПЛ
3 серпня, субота
- 15:30 Верес — Карпати
- 18:00 Кривбас — Чорноморець
4 серпня, неділя
- 13:00 Дніпро-1 — ЛНЗ
- 15:30 Оболонь — Колос
- 18:00 Зоря — Інгулець
Нагадаємо, раніше стало відомо, що УПЛ може розглянути три сценарії заміни Дніпра-1 у чемпіонаті сезону-2024/25.