Миколенко завітає до Ярмолюка, Лунін з Реалом зіграє у півфіналі Кубку Іспанії: розклад матчів українців

Сьогодні, 26 лютого, вболівальники футболу матимуть можливість переглянути матчі за участі українців.

Зокрема, в Англійській Прем'єр-лізі Брентфорд Єгора Ярмолюка прийматиме Евертон з Віталієм Миколенком, а Зінченко з Арсеналом завітає до Ноттінгема. Обидві гри розпочнуться о 21:30 за київським часом та будуть доступні на Setanta.

Також одразу низка українців сьогодні зіграють у кубкових матчах. Зокрема, Андрій Лунін із Реалом завітає до Реала Сосьєдад у півфіналі Кубку Іспанії. Гра запланована на 22:30, її покаже MEGOGO. Анатолій Трубін може вийти у чвертьфіналі Кубку Португалії: Бенфіка прийматиме Брагу. Гра буде доступна на Sport 1.

Окрім цього, Емполі, який нещодавно повернув Коваленка, завітає до Ювентуса, Трабзонспор із Сіканом, Зубковим та Батаговим прийме Різеспор, а Хайдук Русина зіграє з Рієкою.

Розклад матчів українців на 26 лютого

Кубок Хорватії. 18:00 Хайдук Спліт – Рієка

Кубок Туреччини. 19:30 Трабзонспор – Різеспор

АПЛ. 21:30 Брентфорд – Евертон

АПЛ. 21:30 Ноттінгем – Арсенал

Кубок Італії. 22:00 Ювентус – Емполі

Кубок Іспанії. 22:30 Реал Сосьєдад – Реал Мадрид

Кубок Португалії. 22:45 Бенфіка – Брага

Нагадаємо, напередодні Барселона та мадридський Атлетико розписали шалену нічию у першому матчі 1/2 фіналу Кубку Іспанії. Поєдинок завершився з рахунком 4:4.