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Миколенко завітає до Ярмолюка, Лунін з Реалом зіграє у півфіналі Кубку Іспанії: розклад матчів українців

Микола Дендак — 26 лютого 2025, 10:25
Миколенко завітає до Ярмолюка, Лунін з Реалом зіграє у півфіналі Кубку Іспанії: розклад матчів українців
Віталій Миколенко
Getty Images

Сьогодні, 26 лютого, вболівальники футболу матимуть можливість переглянути матчі за участі українців.

Зокрема, в Англійській Прем'єр-лізі Брентфорд Єгора Ярмолюка прийматиме Евертон з Віталієм Миколенком, а Зінченко з Арсеналом завітає до Ноттінгема. Обидві гри розпочнуться о 21:30 за київським часом та будуть доступні на Setanta.

Також одразу низка українців сьогодні зіграють у кубкових матчах. Зокрема, Андрій Лунін із Реалом завітає до Реала Сосьєдад у півфіналі Кубку Іспанії. Гра запланована на 22:30, її покаже MEGOGO. Анатолій Трубін може вийти у чвертьфіналі Кубку Португалії: Бенфіка прийматиме Брагу. Гра буде доступна на Sport 1.

Окрім цього, Емполі, який нещодавно повернув Коваленка, завітає до Ювентуса, Трабзонспор із Сіканом, Зубковим та Батаговим прийме Різеспор, а Хайдук Русина зіграє з Рієкою.

Розклад матчів українців на 26 лютого

  • Кубок Хорватії. 18:00 Хайдук Спліт – Рієка
  • Кубок Туреччини. 19:30 Трабзонспор – Різеспор
  • АПЛ. 21:30 Брентфорд – Евертон
  • АПЛ. 21:30 Ноттінгем – Арсенал
  • Кубок Італії. 22:00 Ювентус – Емполі
  • Кубок Іспанії. 22:30 Реал Сосьєдад – Реал Мадрид
  • Кубок Португалії. 22:45 Бенфіка – Брага

Нагадаємо, напередодні Барселона та мадридський Атлетико розписали шалену нічию у першому матчі 1/2 фіналу Кубку Іспанії. Поєдинок завершився з рахунком 4:4.

Андрій Лунін Чемпіонат Англії, АПЛ Бенфіка Брентфорд Евертон Емполі Олександр Зінченко Олександр Зубков Віктор Коваленко Кубок Іспанії Віталій Миколенко Ноттінгем Реал Мадрид Реал Сосьєдад Трабзонспор Анатолій Трубін Батагов Арсенал Лондон Данило Сікан Єгор Ярмолюк

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