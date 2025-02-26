Миколенко завітає до Ярмолюка, Лунін з Реалом зіграє у півфіналі Кубку Іспанії: розклад матчів українців
Сьогодні, 26 лютого, вболівальники футболу матимуть можливість переглянути матчі за участі українців.
Зокрема, в Англійській Прем'єр-лізі Брентфорд Єгора Ярмолюка прийматиме Евертон з Віталієм Миколенком, а Зінченко з Арсеналом завітає до Ноттінгема. Обидві гри розпочнуться о 21:30 за київським часом та будуть доступні на Setanta.
Також одразу низка українців сьогодні зіграють у кубкових матчах. Зокрема, Андрій Лунін із Реалом завітає до Реала Сосьєдад у півфіналі Кубку Іспанії. Гра запланована на 22:30, її покаже MEGOGO. Анатолій Трубін може вийти у чвертьфіналі Кубку Португалії: Бенфіка прийматиме Брагу. Гра буде доступна на Sport 1.
Окрім цього, Емполі, який нещодавно повернув Коваленка, завітає до Ювентуса, Трабзонспор із Сіканом, Зубковим та Батаговим прийме Різеспор, а Хайдук Русина зіграє з Рієкою.
Розклад матчів українців на 26 лютого
- Кубок Хорватії. 18:00 Хайдук Спліт – Рієка
- Кубок Туреччини. 19:30 Трабзонспор – Різеспор
- АПЛ. 21:30 Брентфорд – Евертон
- АПЛ. 21:30 Ноттінгем – Арсенал
- Кубок Італії. 22:00 Ювентус – Емполі
- Кубок Іспанії. 22:30 Реал Сосьєдад – Реал Мадрид
- Кубок Португалії. 22:45 Бенфіка – Брага
Нагадаємо, напередодні Барселона та мадридський Атлетико розписали шалену нічию у першому матчі 1/2 фіналу Кубку Іспанії. Поєдинок завершився з рахунком 4:4.