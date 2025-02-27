Трабзонспор влітку спробує підписати ще одного гравця Шахтаря
Артем Бондаренко
ФК Шахтар
Трабзонспор знову спробує підписати півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка.
Про це повідомляє Fanatik.
За інформацією джерела, турецький клуб повернеться до потенційного трансферу 24-річного гравця вже влітку.
Взимку туркам не вдалося підписати українського футболіста, адже сторони не зійшлися в ціні.
У поточному сезоні Бондаренко зіграв 25 матчів за "гірників" у всіх турнірах, забивши 8 голів і віддавши 2 асисти.
Контракт Артема із донецьким клубом діє до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість півзахисника у 10 млн євро.
Нагадаємо, взимку Трабзонспор підписав нападника Шахтаря Данила Сікана та вінгера "гірників" Олександра Зубкова. Також за турецьку команду вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.