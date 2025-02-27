Трабзонспор влітку спробує підписати ще одного гравця Шахтаря

Трабзонспор знову спробує підписати півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка.

Про це повідомляє Fanatik.

За інформацією джерела, турецький клуб повернеться до потенційного трансферу 24-річного гравця вже влітку.

Взимку туркам не вдалося підписати українського футболіста, адже сторони не зійшлися в ціні.

У поточному сезоні Бондаренко зіграв 25 матчів за "гірників" у всіх турнірах, забивши 8 голів і віддавши 2 асисти.

Контракт Артема із донецьким клубом діє до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість півзахисника у 10 млн євро.

Нагадаємо, взимку Трабзонспор підписав нападника Шахтаря Данила Сікана та вінгера "гірників" Олександра Зубкова. Також за турецьку команду вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.