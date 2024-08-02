Зоря приєдналась до єдиного телепулу УПЛ

Луганська Зоря стала учасником проєкту "УПЛ ТБ", де транслюватимуться домашні матчі клубу з сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Цього сезону матчі команд Української Прем’єр-ліги, в тому числі луганської Зорі ви зможете подивитися на каналі УПЛ ТБ. Мова йде як про домашні, так і про гостьові поєдинки. Знайти УПЛ ТБ можна в ваших OTT платформах", — йдеться в повідомленні.

У попередніх сезонах матчі Зорі транслювали "1+1 Media".

Наразі Динамо Київ залишається єдиним клубом, який ще не доєднався до єдиного телепул. Раніше повідомлялося, що матчі "біло-синіх" транслюватимуться на двох платформах — 1+1 та УПЛ ТБ.