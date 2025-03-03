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Батагов та Сікан завітають до Коньяспора, Лехія гратиме проти одного з лідерів: розклад матчів українців

Микола Дендак — 3 березня 2025, 09:25
Батагов та Сікан завітають до Коньяспора, Лехія гратиме проти одного з лідерів: розклад матчів українців
Данило Сікан
ФК Трабзонспор

Сьогодні, 3 березня, вболівальники футболу матимуть можливість переглянути матчі за участі українців.

В чемпіонаті Туреччини о 15:00 стартує одразу дві гри. Тарас Степаненко разом з Еюпспором завітає до Газіантепа. В той самий час на поле вийде і Трабзонспор Арсенія Батагова, Данила Сікана та Олександра Зубкова. Суперником буде Коньяспор. Щоправда, участь вінгера у матчі під питанням, адже напередодні Зубков отримав травму.

О 20:00 у 23 турі польської Екстракляси Лехія Гданськ завітає до одного з лідерів чемпіонату – Ракув. Гру можна буде переглянути на Київстар ТБ.

Зауважимо, що у Лехії у складі 6 українців: воротар Богдан Сарнавський, півзахисники Сергій Булеца, Іван Желізко, Максим Хлань та Антон Царенко, а також нападник Богдан В'юнник.

Розклад матчів українців на 3 березня

  • Чемпіонат Туреччини. 15:00 Газіантеп – Еюпспор
  • Чемпіонат Туреччини. 15:00 Коньяспор – Трабзонспор
  • Екстракляса. 20:00 Ракув – Лехія Гданськ

Нагадаємо, напередодні відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку Англії. Гол Максима Таловєрова не врятував Плімут від поразки Ман Сіті, а Борнмут без Іллі Забарного пройшов Вулвз.

Газіантеп Екстракляса Олександр Зубков Коньяспор Лехія Ракув Тарас Степаненко Трабзонспор Батагов Царенко Данило Сікан Богдан В'юнник Богдан Сарнавскький Сергій Булеца Максим Хлань Чемпіонат Туреччини, Суперліга Еюпспор

Лехія

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