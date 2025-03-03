Батагов та Сікан завітають до Коньяспора, Лехія гратиме проти одного з лідерів: розклад матчів українців

Сьогодні, 3 березня, вболівальники футболу матимуть можливість переглянути матчі за участі українців.

В чемпіонаті Туреччини о 15:00 стартує одразу дві гри. Тарас Степаненко разом з Еюпспором завітає до Газіантепа. В той самий час на поле вийде і Трабзонспор Арсенія Батагова, Данила Сікана та Олександра Зубкова. Суперником буде Коньяспор. Щоправда, участь вінгера у матчі під питанням, адже напередодні Зубков отримав травму.

О 20:00 у 23 турі польської Екстракляси Лехія Гданськ завітає до одного з лідерів чемпіонату – Ракув. Гру можна буде переглянути на Київстар ТБ.

Зауважимо, що у Лехії у складі 6 українців: воротар Богдан Сарнавський, півзахисники Сергій Булеца, Іван Желізко, Максим Хлань та Антон Царенко, а також нападник Богдан В'юнник.

Розклад матчів українців на 3 березня

Чемпіонат Туреччини. 15:00 Газіантеп – Еюпспор

Чемпіонат Туреччини. 15:00 Коньяспор – Трабзонспор

Екстракляса. 20:00 Ракув – Лехія Гданськ

Нагадаємо, напередодні відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку Англії. Гол Максима Таловєрова не врятував Плімут від поразки Ман Сіті, а Борнмут без Іллі Забарного пройшов Вулвз.