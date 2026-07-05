Дешам переписав історію чемпіонатів світу, встановивши унікальне переможне досягнення

Дідьє Дешам став першим тренером в історії, який здобув десять перемог у плейоф чемпіонатів світу.

Про це повідомляє статистичний портал Squawka.

Це стало можливим після того, як "Ле Бльо" під керівництвом 57-річного фахівця здолали Парагвай з рахунком 1:0 в 1/8 фіналу ЧС-2026. До цього жоден наставник не міг похвалитись двозначною кількістю тріумфів на Мундіалях у матчах на виліт.

Раніше під керівництвом Дешама французи виграли чемпіонат світу-2018 і дійшли до фіналу у 2022 році. Першу ж перемогу на цьому рівні він здобув на ЧС-2014 у грі проти Нігерії.

Також Дідьє є рекордсменом за загальною кількістю звитяг на Мундіалях (18). Після нинішнього турніру він залишить посаду головного тренера збірної Франції, яку обіймає з 2012 року.

Зазначимо, що в 1/4 фіналу "Ле Бльо" зіграють з національною командою Марокко. Поєдинок відбудеться 9 липня та розпочнеться о 23:00 за київським часом.