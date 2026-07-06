Прецедент створено. Франція попросила скасувати жовту картку Олісе

Федерація футболу Франції подала запит у ФІФА на скасування жовтої картки для зіркового атакувального хавбека Майкла Олісе.

Про це повідомляє Goal.com.

Напередодні ФІФА скасувала дискваліфікацію форварда збірної США Фоларіна Балогуна, що дозволить йому зіграти в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Бельгії.

У той же час, Олісе отримав суперечливу жовту картку в матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Парагваю (перемога 1:0). Можливе попередження в чвертьфіналі проти Марокко (9 липня, 23:00) позбавить Олісе шансу зіграти в потенційному півфіналі. Саме тому французи подали запит на скасування жовтої картки хавбека.

Нагадаємо, Олісе отримав жовту картку на сьомій компенсованій до другого тайму хвилині матчу проти Парагваю під час сутички з Матіасом Галарсою, який впав на газон ніби то після удару в обличчя, який парагваєць симулював.