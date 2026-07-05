Отримав би 4 або 5 червоних карток: Ібрагімович – про матч між Францією та Парагваєм на ЧС-2026

Колишній нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович поділився думками щодо поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, в якому зустрічались Франція та Парагвай.

Його слова передає FOX Sports.

В цьому протистоянні було чимало грубощів і провокацій від південноамериканців. Ексфутболіст заявив, що вражений поведінкою гравців "Ле Бльо", які зберігали холоднокровність.

"Якби я грав у цьому матчі, то отримав би 4 або 5 червоних карток. Гравці Франції проявили холоднокровність, вони зберігали спокій і посміхалися. Це найкраща реакція на провокації – посміхатися та не піддаватися", – сказав Ібрагімович.

Зазначимо, що, попри брудну гру, футболісти збірної Парагваю не отримали жодного "гірчичника" в матчі. Це перший випадок у XXI столітті на Мундіалях для "альбіррохи", коли судді не покарали нікого з їхніх гравців карткою.

Врешті-решт Франція перемогла з рахунком 1:0. Єдиний гол із пенальті забив Кіліан Мбаппе.

У чвертьфіналі "Ле Бльо" зіграють з Марокко. Поєдинок відбудеться 9 липня та розпочнеться о 23:00 за київським часом.