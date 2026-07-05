Мбаппе встановив бомбардирський рекорд чемпіонатів світу після переможного гола в 1/8 фіналу

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе став автором унікального досягнення на чемпіонатах світу.

Про це повідомляє ESPN.

Він його встановив у матчі 1/8 фіналу проти Парагваю (1:0). Нападник реалізував пенальті на 70-й хвилині, забивши свій сьомий м'яч на нинішньому Мундіалі.

Цей гол став для Мбаппе третім у плейоф ЧС-2026. Перед цим він оформив дубль у поєдинку 1/16 фіналу проти Швеції.

Завдяки цьому француз став першим футболістом в історії, який забивав щонайменше три м'ячі у плейоф на трьох різних чемпіонатах світу:

ЧС-2018 – 3

ЧС-2022 – 5

ЧС-2026 – 3

Загалом Кіліан має у своєму активі вже 19 голів на Мундіалях. Він посідає другу сходинку в гонці бомбардирів, поступаючись лише на один забитий м'яч Ліонелю Мессі.

Зазначимо, що у чвертьфіналі збірна Франції зіграє з Марокко. Матч відбудеться 9 липня та розпочнеться о 23:00 за київським часом.