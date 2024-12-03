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Можливо, він щось знає: Слот відреагував на слова Салаха після матчу з Манчестер Сіті

Олексій Погорелов — 3 грудня 2024, 12:15
Можливо, він щось знає: Слот відреагував на слова Салаха після матчу з Манчестер Сіті
Арне Слот
Daily Express

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот жартома прокоментував слова Мохаммеда Салаха після матчу з Манчестер Сіті (2:0) у межах 13 туру АПЛ.

Слова 46-річного фахівця наводить Фабріціо Романо.

Після гри з "містянами" єгипетський вінгер натякнув, що це міг бути його останній матч проти Сіті на Енфілді.

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Так він відповів на питання щодо його контракту з мерсисайдцями, який завершиться наступного літа.

Слот уникнув прямої відповіді на питання про ці слова. Замість цього він пригадав, що Манчестер Сіті звинувачується у 115 порушеннях правил АПЛ.

"Можливо, Мо знає більше про 115 порушень, тому очікує, що їх не буде в наступному сезоні... Це був жарт! Повторюю, жарт", – сказав Слот.

Наразі Ліверпуль очолює таблицю чемпіонату Англії, маючи в активі 34 очки.

"Червоні" випереджають на 9 очок найближчих переслідувачів в особі Арсенала та Челсі.

Раніше з'явилася інформація, що Мохаммед Салах може продовжити кар'єру в складі ПСЖ. Проте зовсім скоро це повідомлення було спростоване.

Ліверпуль Манчестер Сіті Мохаммед Салах Арне Слот

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